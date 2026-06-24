Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Mittwoch vorbörslichen Indikationen zufolge mit kaum veränderten Kursen in den Handel starten. Im Fokus steht einmal nicht der Iran-Konflikt, sondern die jüngste Korrektur unter den Technologietiteln dies- und jenseits des Atlantiks. In den vergangenen Wochen und Monaten waren teils sehr hohe Bewertungen aufgebaut worden, nun kam es an der US-Techbörse Nasdaq zu weiteren Gewinnmitnahmen. In Asien zeichnete sich eine gewisse Stabilisierung ab.