Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Händler verweisen unter anderem auf die Vorgaben aus den USA, wo die grossen Börsenindizes nach dem Handelsschluss in Europa noch zugelegt haben. Im Fokus stehen aber die am Nachmittag (14.30 Uhr hiesiger Zeit) zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen für den Dezember.

11.01.2024 08:45