Bisher blieben die Attacken aber eher begrenzt in ihrem Ausmass und beide Seiten kündigen an, die Waffen ruhen zu lassen. Ausserdem sollen die Friedensgespräche fortgesetzt werden. Und auch die jüngsten Nachrichten aus dem Libanon sorgen für Hoffnungsfunken: Israel und die libanesische Regierung haben sich auf ein Rahmenabkommen für einen Frieden geeinigt.
Für besonnene Reaktionen der Investoren sprechen auch die Ölpreise, die kaum zugelegt haben. Letztlich geht es bei der jüngsten Eskalation einmal mehr um die Strasse von Hormus. Offenbar legen der Iran und die USA gerade mit Blick auf die Meerenge das vor rund zwei Wochen unterzeichnete Rahmenabkommen in diesem Punkt unterschiedlich aus.
SMI nimmt Rekordmarke erneut ins Visier
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI gegen 8.10 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 14'220 Punkten. Dabei werden alle Titel im Plus erwartet. In der Vorwoche war das Barometer um kräftige 2,9 Prozent gestiegen und hat dabei im Handelsverlauf bei 14'267 Zähler ein Rekordhoch markiert.
Nachrichten lieferte am Morgen der Pharmakonzern Roche (Aktie vorbörslich +0,6 Prozent) mit der Lancierung seiner neuen Sequenzierungs-Plattform Axelios 1. Das System soll eine Kombination aus hoher Genauigkeit, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bieten.
Bei Richemont und Kühne+Nagel (je +0,5 Prozent) sorgen Analystenkommentare zunächst festere Vorbörsen-Kurse.
Im Plus werden auch Sandoz (+0,7 Prozent) erwartet. Der Generika-Konzern kommt mit seinen geplanten Nachahmer-Präparaten für Eli Lillys Blockbuster Mounjaro und Zepbound einen wichtigen Schritt weiter. Die US-FDA hat laut Sandoz zwei Zulassungsanträge für generische Versionen des Wirkstoffs Tirzepatid angenommen.
Techwerte bleiben im Fokus
In den hinteren Reihen sind Stadler (+3,5 Prozent) nach dem Erfolg für einen Mega-Auftrag in Berlin gesucht. Bei Oerlikon (+1,8 Prozent) stützt ein Analystenkommentar.
Einen Blick sollten Investoren zudem auf die Technologiewerte haben. Wie Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote schreibt, zeigen neue Daten, dass Hedgefonds zuletzt ihre Technologieaktien so schnell wie nie zuvor abgestossen haben. «Die Rotation weg vom Technologiesektor hält an», so ihr Fazit. Sie rechne damit, dass der Druck auf Technologieaktien zwar anhalten dürfte, die starke Gewinnentwicklung aber eine Untergrenze für zeitweise auftretende Abverkäufe bilden könnte.
hr/ys
(AWP)