Einen Blick sollten Investoren zudem auf die Technologiewerte haben. Wie Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote schreibt, zeigen neue Daten, dass Hedgefonds zuletzt ihre Technologieaktien so schnell wie nie zuvor abgestossen haben. «Die Rotation weg vom Technologiesektor hält an», so ihr Fazit. Sie rechne damit, dass der Druck auf Technologieaktien zwar anhalten dürfte, die starke Gewinnentwicklung aber eine Untergrenze für zeitweise auftretende Abverkäufe bilden könnte.