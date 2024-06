Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen zurückhaltenden Start. Nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag deutlich besser als erwartet ausgefallen waren, werde einmal mehr klar, dass das Fed keine Eile haben dürfte, die Zinsen zu senken. Entsprechend hielten sich Investoren erst einmal zurück. Bevor das Fed am Mittwoch die Zinsentscheidung veröffentlicht, stehen aber zuvor noch Inflationsdaten an.