Nach den deutlichen Verlusten vom Vortag zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ein Stabilisierungsversuch ab. An dem insgesamt schwachen Start in das zweite Semester ändert dies aber nichts. Die Vorgaben aus Übersee liefern allerdings wenig Unterstützung. Die Wall Street hatte am Vortag klar im Minus geschlossen und in Asien überwiegen am Freitag auch die Abgaben.

07.07.2023 08:45