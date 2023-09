An der Schweizer Aktienbörse dürfte es am Donnerstag abwärts gehen. Dafür sprechen die negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie vorbörsliche Indikationen. Grund dafür ist die US-Notenbank Fed. Diese hatte mit ihren Zinssignalen, die sie zusammen mit ihrer Zinsentscheidung am Vorabend abgegeben hatte, die Märkte verunsichert und Verluste ausgelöst. Zwar beliess das Fed den Leitzins wie erwartet auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren. Aber neue Prognosen der Notenbanker deuten darauf hin, dass in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung anstehen könnte und die Zinsen auch im kommenden Jahr höher sein könnten als zuvor erwartet. Dies sorgte vor allem bei den zinssensitiven Technologie- und Wachstumswerten für Abgaben, die nun auch auf Europa überschwappen dürften.

21.09.2023 08:45