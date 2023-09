In den USA hat der jüngste Ölpreis-Anstieg vor allem am Anleihen-Markt Spuren hinterlassen. So stieg die Rendite 10-jähriger US-Anleihen auf einen neuen 16-Jahres-Höchststand. «Die Märkte preisen eine hawkische Haltung des Fed ein, trotz einer weithin erwarteten Pause bei der Zinserhöhung», kommentiert ein Händler. Vor diesem Hintergrund würden denn auch die sogenannten Dot Plots, also die Zinsprojektionen des Fed, im Fokus stehen. Am morgigen Donnerstag gehört die mediale Bühne dann unter anderem der Schweizerischen Nationalbank.