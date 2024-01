Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Auftaktgewinnen in die neue Handelswoche starten. Damit würde er seine seit Jahresbeginn moderat freundliche Tendenz fortsetzen. Die Vorgaben werten Händler jedoch als etwas durchwachsen. So hat die Wall Street am Freitag uneinheitlich geschlossen. Auch in Asien finden die Börsen keine einheitliche Richtung zum Wochenstart.

15.01.2024 08:45