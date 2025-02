Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus den USA seien negativ, heisst es am Markt. Grund dafür war das überraschend deutlich eingetrübte Konsumklima in der weltgrössten Volkswirtschaft. Dieses litt darunter, dass wegen der Zölle eine höhere Inflation erwartet wird. Dies dämpfte zusammen mit starken Arbeitsmarktdaten die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank. Hinweise auf die mögliche US-Geldpolitik erhoffen sich die Marktteilnehmer nun von der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am kommenden Mittwoch. Am Tag danach steht die Schweizer Teuerung auf dem Programm.