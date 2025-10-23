Ein gewisses Gegengewicht zu diesen negativen Impulsen bilden laut Händlern die Zinssenkungshoffnungen in den USA. Die Märkte hätten eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung kommende Woche einpreist, und dies, obwohl wichtige Daten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fehlten. Morgen werden nun, wenn auch mit Verspätung, die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Hierzulande läuft zudem die Berichtssaison zum dritten Quartal auf vollen Touren. Am heutigen Donnerstag haben mit Roche, Lonza und Kühne+Nagel gleich drei SMI-Firmen Quartalszahlen oder ein Quartalsupdate präsentiert. Dazu haben mit dem Warenprüfer SGS und dem Hautpflege-Konzern Galderma zwei weitere Blue Chips Zahlen veröffentlicht.