Der Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt dürfte zunächst von Zurückhaltung geprägt sein. Darauf deuten die etwas tieferen vorbörslichen Indikationen hin. Damit würde der SMI nach seinem Plus von etwa 2 Prozent in der Vorwoche eine Verschnaufpause einlegen. Die Vorgaben aus Übersee geben keine klaren Impulse, heisst es im Handel. So hat sich die Wall Street am Freitag mit leichten Abgaben in ein langes Wochenende verabschiedet. In Asien wiederum sind etwa die Börsen Chinas erstmals nach einer Woche Neujahrsferien wieder geöffnet.

19.02.2024 08:47