Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit einer gewissen Vorsicht in eine sehr geschäftige Börsenwoche starten. Die vorbörslichen Indikationen deuten am Montagmorgen zunächst eine etwas tiefere Eröffnung an. Kaum Unterstützung liefern die eher gemischten Vorgaben aus Übersee.

24.07.2023 08:45