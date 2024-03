Die Anleger seien vorsichtig, hiess es. Denn die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA hätten mit den unerwartet stark gestiegenen Produzentenpreisen und dem anhalten soliden Arbeitsmarkt einen herben Dämpfer erhalten. Eine Zinssenkung sei nun wohl für Mai vom Tisch, lautete das Fazit. Aber es werde zu Zinssenkungen kommen - «nur einfach etwas später.» Diese Meinung stütze, so der Händler. Mehr Klarheit dürfte es am kommenden Mittwoch geben, wenn die US-Notenbank Fed den Zinsentscheid veröffentlicht und kommentiert. Einen Tag später legt die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre geldpolitische Lagebeurteilung vor. Weder Fed noch SNB dürften laut Analysten die Zinsen senken. Wenige Marktbeobachter tippen allerdings auf eine «unabhängige» SNB - Zinssenkung bereits im März inklusive.