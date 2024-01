Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich zum Wochenschluss gehalten. Zunächst hat der Gesamtmarkt noch klar zugelegt, dann jedoch an Schwung verloren. Im Verlauf seien die Anschlusskäufe abgeebbt, heisst es am Markt. Die Anleger seien trotz der guten Vorgaben aus den USA, wo die Technologiebörse einen neuen Höchststand markiert hatte, zurückhaltend. Daher schmolzen die Gewinne auch ab. Nach wie vor dominierten die Zinssorgen am Markt. Die Anleger blieben zudem vorsichtig vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die kommende Woche ansteht. Eine Zinssenkung werde zwar nicht erwartet. «Aber Hinweise darauf, wann es denn so weit sein könnte», sagt ein Händler. Im Fokus stehen die Aktien der Unternehmen, die mit Zahlen aufgewartet haben.

19.01.2024 11:30