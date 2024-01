Lonza (+2,7 Prozent) stehen derzeit an der Tabellenspitze. Die Aktie hat sich in den ersten drei Handelswochen des neuen Jahres bereits etwas besser entwickelt als der Gesamtmarkt und rückt nun in die Spitzengruppe der Jahresrangliste vor. Allerdings haben die Aktien im Vorjahr gelitten, so dass für eine Gegenbewegung auch genügend Raum vorhanden sein sollte. Wie es diesbezüglich weitergeht, wird am kommenden Freitag mitentschieden, wenn das Unternehmen als einer der ersten Blue Chips über das vergangene Jahr und die Aussichten berichten wird.