Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat drei strategisch bedeutsame Stadtteile in Somalias Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Granaten seien in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Bondhere eingeschlagen, in dem sich die Residenz von Präsident Hassan Sheikh Mohamud und Premierminister Hamsa Abdi Barre befinde, sagte Mohamed Dahir, ein hochrangiger Polizist, der Deutschen Presse-Agentur. Bislang seien noch keine Todesopfer gemeldet worden, so Dahir.

10.03.2024 12:07