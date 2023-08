Wie es bei Vontobel ergänzend heisst, hat sich Alcon nach der Abspaltung von Novartis (2019) in einer Transformationsphase erfunden, um ein eigenständiges Unternehmen zu werden. "Die Anstrengungen zahlen sich nun aus, und Alcon ist in guter Verfassung und hat an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Die Investitionen tragen zum Umsatzwachstum und zur Verbesserung der Rentabilität bei."