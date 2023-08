Weiter zuversichtlich

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wurde nach den Quartalszahlen leicht nach oben angepasst. So gehen die Genfer neu von einem Umsatz in der Höhe von 9,3 bis 9,5 Milliarden Dollar (bisher 9,2 bis 9,4 Mrd), wobei der Trend Richtung das obere Ende der Bandbreite gehe. Unverändert wird hingegen eine operativen Kernmarge von 19,5 bis 20,5 Prozent erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll neu 2,70 bis 2,80 (bisher 2,55-2,65 USD) Dollar betragen, was einem Wachstum von 28 bis 32 Prozent (bisher 20-24%) entsprechen würde.