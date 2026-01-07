Nach mehrmaligem Verschiebungen hätten die Aktionäre von Staar am Dienstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten jedoch ergeben, dass die für den Verkauf notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte Staar am Nachmittag mit. Daher kündige Staar den Fusionsvertrag mit Alcon.