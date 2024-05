Beide Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei. Die Einheit Surgical, in der das Unternehmen Produkte für die Augenchirurgie anbietet, legte um 3 Prozent zu auf 1,34 Milliarden Dollar (6 Prozent in Lokalwährung). Bei der Einheit Vision Care, in der Alcon Kontaktlinsen und Augentropfen verkauft, gingen die Umsätze in Dollar um 7 Prozent auf 1,11 Milliarden hoch (10 Prozent in Lokalwährung).