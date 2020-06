Aldi Schweiz modernisiert Filialen - Start in der Deutschschweiz

Dies gab der Discounter am Mittwoch bekannt. In zwei Testfilialen in Aadorf und Sirnach sei die Modernisierung bereits vollzogen worden. Geplant ist es, den Umbau der 30 Filialen Ende September abgeschlossen zu haben. Dafür will Aldi Schweiz über 20 Millionen Franken investieren.

Neben dem Umbau der bestehenden Standorte will Aldi Schweiz weiter expandieren. Das nächste Zwischenziel seien 300 Filialen, heisst es weiter. Derzeit hat der Discounter 214 Läden in der Schweiz. Potenzial sieht Aldi dabei vor allem in den Innenstädten.

(SDA)