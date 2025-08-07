Besser lief es vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft: Die Sparte lieferte einen operativen Gewinn von rund 2,3 Milliarden Euro ab, 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. So baute die Allianz ihr Geschäftsvolumen weiter aus. In den vergangenen Jahren hatte der Versicherer von seinen Kunden teils deutlich höhere Prämien verlangt. Inzwischen setzt Bäte stärker darauf, die Versicherten beim Konzern zu halten und neue Kunden zu gewinnen.