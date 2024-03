ANAF hatte im Anschluss an eine Steuerprüfung von der osteuropäischen Alpiq-Tochter Alpiq Energy SE mit Sitz in Prag für die Periode 2010 bis 2014 Mehrwertsteuer, Gewinnsteuer, Zinsen und Strafsteuern in Höhe von umgerechnet 116 Millionen Franken gefordert. Gegen diese Forderung ging Alpiq gerichtlich vor und erhielt vor dem Verwaltungsgericht in erster Instanz recht.