Er kennt das Unternehmen jedoch bestens, denn er ist gemäss der Mitteilung seit fast zwölf Jahren für Also tätig und «durch seine aktuelle Position bestens vertraut mit allen Details des Monitorings und der Steuerung der Performance des Unternehmens». Laut einer Sprecherin ist er aktuell als «Head of Group Reporting» tätig. Also-CEO Gustavo Möller-Hergt bezeichnet Kuhn in der Mitteilung als Finanzexperten, «der auch in der Arbeit mit der Schweizer Börse und Investoren umfangreiche Erfahrungen vorweisen kann».