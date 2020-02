Alternative Liquiditätslösungen in Zeiten von Negativzinsen.

Das aktuelle Zinsumfeld stellt eine grosse Herausforderung dar. Zinsen verharren auf Rekordtiefs, Zentralbanken drucken weiterhin frisches Geld und immer mehr Banken führen Negativzinsen auf Bargeldbeständen von Sparern und Anlegern ein. Die Nachfrage nach einer liquiden und sicheren Alternative zu Bargeld oder traditionellen Geldmarktfonds ohne Negativrenditen ist dadurch stetig gestiegen.

Wie können also Bargeldbestände sicher gehalten werden, ohne dabei einen substanziellen Negativzins tragen zu müssen?

Cape Capital hat mit dem Cape Select Bond Fund einen neuen Anleihen-Fonds lanciert, der genau diesem Profil entspricht.

Der Cape Select Bond Fund folgt einer klar definierten Strategie, welche in sehr kurzfristige gekündigte oder kündbare Anleihen im nachrangigen Bereich von bonitätsstarken Unternehmen investiert. Diese weisen mitunter einen erheblichen Renditeaufschlag gegenüber traditionellen erstrangigen Anleihen bei gleichbleibender Emittenten Qualität und Restlaufzeit auf. Aufgrund ihres nachrangigen Status würden diese Titel im Konkursfall vor ihren vorrangingen Pendants veräussert. Die Strategie beinhaltet ausschliesslich Anleihen von Investment Grade Emittenten, die eine Restlaufzeit von max. 12 Monaten aufweisen, wobei der Durchschnitt in der Regel ca. 4-6 Monate beträgt. Als Folge der hohen Qualität sowie der sehr kurzen Restlaufzeit der gehaltenen Papiere tragen diese somit ein sehr limitiertes Zinsänderungs- wie auch Ausfallrisiko. Zudem werden sämtliche Fremdwährungsrisiken jederzeit vollständig abgesichert.

Mit einer angestrebten Nettorendite von 0+% in CHF (und in EUR) eignet sich der Cape Select Bond Fund als effiziente Alternative zu Bareinlagen und traditionellen Geldmarktfonds. Die Strategie ist in verschiedenen Anteilsklassen mit täglicher Liquidität als Lux UCITS-Fonds verfügbar. Zudem werden Umweltkriterien, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) im Anlageprozess berücksichtigt.