Die Alternative zu Negativzinsen – 10 Tipps für Aktieneinsteiger

Sparer verdienen seit Jahren nichts mehr mit ihren Konten und immer mehr Banken werden gezwungen, die Negativzinsen ihren Kunden weiterzuverrechnen. Eine Alternative um längerfristig mehr aus seinem Vermögen zu machen, sind Aktien. Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung kauft bereits aktiv Aktien. Wer Aktien langfristig hält, hat gute Chancen, das angelegte Geld in ferner Zukunft zu vermehren. Wer jedoch keine Risiken eingehen will oder kann, der muss sich weiterhin mit wenig Ertrag begnügen oder sogar leichte Verluste in Kauf nehmen.