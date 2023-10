Neu rechne die Konzernleitung mit einem Nettoumsatz im Jahr 2023 von 360 bis 390 Millionen Euro - ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Rechnungslegung für Hochinflation in der Türkei (IAS 29), teilte Aluflexpack am Mittwochabend mit. Zuvor waren 390 bis 430 Millionen in Aussicht gestellt worden. Der erwartete EBITDA vor Sondereinflüssen wird neu mit 45 bis 50 Millionen Euro beziffert - nach zuletzt 50 bis 55 Millionen.