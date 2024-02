Am stärksten legten dabei die Bereiche Milchprodukte (+14 Prozent) und Süsswaren (+12 Prozent) zu. Bei den Molkereiprodukten habe man von einer starken Nachfrage im Private-Label-Geschäft bei bestehenden Kunden, einem gesteigerten Marktanteil in den Heimatmärkten sowie zusätzlichen Volumina bei der akquirierten Tochtergesellschaft in der Türkei profitiert. Der Süsswarenumsatz sei derweil aufgrund von Geschäftserweiterungen mit bestehenden Kunden gestiegen.