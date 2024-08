Der Umsatz sank von Januar bis Juni um 3,6 Prozent auf 184,0 Millionen Euro, teilte Aluflexpack am Mittwoch mit. Der Rückgang sei auf einen negativen Preiseffekt zurückzuführen, da gewisse Rohstoffe günstiger geworden seien und dies entsprechend so an die Kunden weitergegeben worden sei. Die etwas höheren Volumen hätten dies nicht ganz ausgleichen können.