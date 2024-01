Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kerman bei zwei Explosionen mindestens 73 Menschen in den Tod gerissen worden. Mehr als 170 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst. Kermans Vizegouverneur sprach von einer Terrorattacke, wie der staatliche Rundfunk Irib berichtete. Die Sorge war gross, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen könnte.

03.01.2024 15:03