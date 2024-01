Der weltgrösste Online-Händler Amazon hat vor einem Verwaltungsgericht in Luxemburg den Vorwurf zurückgewiesen, gegen das EU-Datenschutzrecht verstossen zu haben. Das Gericht verhandelte am Dienstag über einen Widerspruch Amazons gegen ein Bussgeld in Höhe von 746 Millionen Euro, das die luxemburgische Datenschutzbehörde CNPD im Sommer 2021 verhängt hatte. Das Bussgeld war mit angeblichen Verstössen gegen die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung begründet worden.

09.01.2024 15:41