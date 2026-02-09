Im Zuge des Deals gab STMicro Optionsscheine für den Kauf von bis zu 24,8 Millionen Aktien an AWS aus. Diese seien in verschiedenen Tranchen an die Bezahlung für STMicro-Produkte geknüpft, hiess es weiter. AWS könne die Optionsscheine in einer oder mehreren Transaktionen im Laufe von sieben Jahren für 28,38 Dollar pro Stück ausüben. Das wäre dann eine Summe von insgesamt gut 700 Millionen Dollar. Zum Vergleich: STMicro ist an der Börse aktuell umgerechnet 28,6 Milliarden Dollar wert.