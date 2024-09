Mit dem Beitritt zur Uno 2002 habe die Schweiz den Willen zum Ausdruck gebracht, Verantwortung zu übernehmen und sich solidarisch an der internationalen Politik zu beteiligen. «Seither hat sich die Welt verändert - unsere Grundsätze jedoch nicht», sagte Amherd an der Uno-Generaldebatte am Dienstag in New York.