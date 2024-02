Im vierten Quartal 2023 sanken die Verkäufe bei AMS Osram im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 908 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Schon in den Vorquartalen hatte das Unternehmen deutliche Umsatzeinbussen vermeldet. Den Rückgang begründet das Unternehmen mit der konjunkturellen Schwäche in den Industrie-, Medizin- und Konsumentenmärkten. Gut hätte sich dagegen die Nachfrage im Automobilsektor entwickelt.