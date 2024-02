Aufgrund der Stornierung werde AMS Osram die «Nutzungsmöglichkeiten aller zur microLED-Strategie gehörenden Vermögenswerte hinterfragen.» Explizit davon betroffen ist auch die neue 8-Zoll-LED-Fabrik in Kulim in Malaysia, die als Hoffnungsträger für weiteres Wachstum galt. Ob das noch nicht ganz fertig gestellt Werk nun komplett eingestampft wird, ging aus der Meldung nicht hervor. Am Abend war AMS Osram nicht mehr für eine Stellungnahme erreichbar.