Der Ausstieg aus dem Portfolio, das nicht zum Kern des Halbleitergeschäfts von Ams Osram gehört, sei ein Schlüsselelement des strategischen Effizienzprogramms «Re-establish the Base». Ziel des Programms ist es, im Vergleich zu 2023 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 75 Millionen Euro und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 150 Millionen an laufenden Kosten einzusparen. Damit sei man auf Kurs. «Wir sind voll im Plan, die versprochenen Einsparungen zu erreichen», so Kamper.