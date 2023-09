Mit Blick auf die Kantone sind die Angebotsmieten im August im Vergleich zum Vormonat in 19 von 25 (die Appenzeller Kantone werden zusammengefasst) gestiegen. Am stärksten war der Anstieg in Glarus (+1,7 Prozent) und der deutlichste Rückgang zeigte sich im Kanton Graubünden (-2,5 Prozent). Gesunken sind die Angebotsmieten auch in den Kantonen Zürich (-0,2 Prozent) und Zug (-1,6 Prozent).