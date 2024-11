Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel dauert seit mehr als einem Jahr, hat sich zuletzt aber deutlich verschärft. Die Hisbollah beschiesst das Nachbarland nach eigener Darstellung zur Unterstützung der islamistischen Hamas im Gazastreifen, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit rund 1.200 Toten in Israel angerichtet hatte. Israel greift seither Ziele im Libanon an und kämpft mittlerweile auch mit Bodentruppen im Süden des Landes. Nach libanesischen Behördenangaben sind im Libanon bereits mehr als 3.500 Menschen in dem Krieg getötet worden. Im Norden Israels kamen durch den Beschuss der Hisbollah 77 Menschen ums Leben, von denen 46 Zivilisten waren.