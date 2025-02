Berichte über die Einführung von Importzöllen hatten schon am vergangenen Freitag den New Yorker Börsen einen Dämpfer und den Rekordlauf beendet. Und dies setzt sich zu Wochenbeginn in Fernost fort, wo der japanische Nikkei Index fast drei Prozent einbüsst. In Hongkong gibt der Hang Seng Index mehr als ein Prozent nach. In Schanghai ist die Börse am Montag allerdings wegen eines Feiertags geschlossen.