Die Aktionäre von Krones können sich auf eine deutlich höhere Dividende freuen. Der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen will für das vergangene Jahr 2,60 Euro je Aktie zahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mitteilte. Im Vorjahr waren es 40 Cent weniger. 2024 steigerte Krones sein Konzernergebnis um fast ein Viertel auf 277,2 Millionen Euro.