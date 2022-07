Anlegen in herausfordernden Zeiten

Die Börsen werden derzeit durch viele Unsicherheiten geprägt. Nach zwei Jahren Pandemie bewegen nun die russische Invasion in der Ukraine sowie die Lockdowns in Asien die Kapitalmärkte. Gleichzeitig sind die Kosten für Rohstoffe massiv gestiegen, weshalb zum ersten Mal seit vielen Jahren auch wieder die Angst vor einer stark steigenden Inflation aufflammt. Entsprechend nervös zeigen sich die Märkte, was teilweise zu hohen Kursschwankungen führt.

Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Kein Wunder halten sich deshalb viele Anlegerinnen und Anleger zurück, was Investitionen in den Aktienmarkt betrifft.

Als Alternative zu Direktinvestitionen bieten sich aber sogenannte Kapitalschutz-Zertifikate an. Damit können sich Anlegerinnen und Anleger gegen sinkende Kurse absichern. So beträgt der Kapitalschutz in der Regel 100 Prozent des Nominalwerts – sofern das Produkt bis ans Ende der Laufzeit gehalten wird. Sprich: Anlegerinnen und Anleger erhalten ihr Kapital am Laufzeitende garantiert zurück. Zudem haben sie die Möglichkeit, an der Markterholung zu partizipieren.

Weitere wichtige Merkmale:

Bei Verfall erfolgt die Rückzahlung mindestens in der Höhe des Kapitalschutzes.

Der Kapitalschutz wird in Prozent des Nominals ausgedrückt.

Der Kapitalschutz bezieht sich nur auf das Nominal und nicht auf den Kaufpreis.

Der Wert des Produktes kann während der Laufzeit unter den Kapitalschutz fallen.

Die Beteiligung am Kursanstieg des Basiswerts erfolgt ab Ausübungspreis.

Drei Kapitalschutzprodukte im Fokus

Mit dem «ZKB 100% Kapitalschutz-Zertifikat» bietet die ZKB Anlegerinnen und Anleger eine massgeschneiderte Lösung unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes. Das Produkt gibt es in drei Variationen: Bluechips (Basiswerte: Geberit, Givaudan, Holcim, Roche, Zurich Insurance), Fallen Angels (Basiswerte: Geberit, Givaudan, Lonza, Sika, Partners Group) oder Klassiker (Basiswerte: Holcim, Swisscom, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance) setzen.

Alles zu den Kapitalschutz-Produkten der Zürcher Kantonalbank finden Sie hier. Basiswerte, Fallen Angels, Klassiker.