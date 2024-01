1. Tranche Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,950 Prozent Emissionspreis: 100,105 Prozent Laufzeit: 4 Jahre und 1 Tage, bis 24.01.2028 Liberierung: 23.01.2024 Yield to Mat.: 1,922 Prozent Spread (MS): +75 BP Valor: CH1314941423 Rating: BBB/Baa3 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 19.01.2024 2. Tranche Betrag: 375 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,300 Prozent Emissionspreis: 100,072 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 23.01.2032 Liberierung: 23.01.2024 Yield to Mat.: 2,290 Prozent Spread (MS): +105 BP Valor: CH1314941431 Rating: BBB/Baa3 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 19.01.2024

Die Mittel werden laut Angaben von Barry Callebaut zur Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe über 450 Millionen Euro und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.