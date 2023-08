1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,30% Emissionspreis: 100,066% Laufzeit: 4 Jahre, bis 14.09.2027 Liberierung: 14.09.2023 Yield to Mat.: 2,2825% Spread (MS): +50 BP Valor: CH1291809908 Rating: BBB/Baa1/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 12.09.2023 2. Tranche Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,55% Emissionspreis: 100,323% Laufzeit: 8 Jahre, bis 12.09.2031 Liberierung: 14.09.2023 Yield to Mat.: 2,505% Spread (MS): +72 BP Valor: CH1291809916 Rating: BBB/Baa1/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 12.09.2023

