Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45 Prozent Emissionspreis: 100,456 Prozent Laufzeit: 11 Jahre, bis 01.12.2034 Liberierung: 01.12.2023 Yield to Mat.: 1,405 Prozent Spread (MS): -3 BP Valor: CH1306117073 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SDX & SIX, ab 01.12.2023

Die Anleihe ist sowohl an der SDX als auch an der SIX Swiss Exchange handelbar und kann auch an beiden Börsen mit Franken oder mit digitalem Zentralbankgeld abgewickelt werden.