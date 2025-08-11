Betrag:          175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,100 Prozent
Emissionspreis:  100,017 Prozent
Laufzeit:        7 Jahre, bis 27.08.2032
Liberierung:     27.08.2025
Yield to Mat.:   1,097 Prozent
Spread (MS):     +87 BP
Spread (Govt.):  +104 BP
ISIN:            CH1471403787
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 26.08.2025

Den Emissionserlös wolle das Unternehmen zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss seines Green Bond Frameworks verwenden, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

pre/cg

(AWP)