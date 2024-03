1. Tranche neu Serie 751 Betrag: 295 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,250 Prozent Emissionspreis: 100,131 Prozent Laufzeit: 6 Jahre 63 Tage, bis 28.05.2030 Liberierung: 25.03.2024 Yield to Mat.: 1,228 Prozent Spread (MS): +18 BP Valor: CH1310346262 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.03.2024 2. Tranche Aufstockung S. 720 Betrag: 445 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 945 Mio Fr. Coupon: 1,50 Prozent Emissionspreis: 101,710 Prozent Laufzeit: 9 Jahre 161 Tage, bis 06.09.2033 Liberierung: 25.03.2024 Yield to Mat.: 1,306 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1191066187 Valor prov.: CH1310346270 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.03.2024 3. Tranche Aufstockung S. 750 Betrag: 295 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 640 Mio Fr. Coupon: 1,625 Prozent Emissionspreis: 103,532 Prozent Laufzeit: 14 Jahre 303 Tage, bis 28.01.2039 Liberierung: 25.03.2024 Yield to Mat.: 1,361 Prozent Spread (MS): +14 BP Valor: CH1323274089 Valor prov.: CH1310346288 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.03.2024 4.Tranche Aufstockung S. 612 Betrag: 215 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 695 Mio Fr. Coupon: 1,00 Prozent Emissionspreis: 93,912 Prozent Laufzeit: 20 Jahre 300 Tage, bis 25.01.2045 Liberierung: 25.03.2024 Yield to Mat.: 1,337 Prozent Spread (MS): +8 BP Valor: CH0282528907 Valor prov.: CH1310346296 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.03.2024

