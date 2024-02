Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,415 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 07.03.2034 Liberierung: 07.03.2024 Yield to Mat.: 1,42 Prozent Spread (MS): +16 BP Valor: CH1319968462 Rating: Aa3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 07.03.2024

Die Anleihe wird sowohl an der Digitalbörse SDX als auch an der Schweizer Börse SIX zum Handel gelistet. Dies ist die zweite digitale Anleihe der Stadt Lugano. Ihre erste, ebenfalls über 100 Millionen Franken, hat die Stadt Lugano im Januar 2023 begeben.