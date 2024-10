Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 300 Mio Fr. Coupon: 1,130 Prozent Emissionspreis: 100,354 Prozent (plus +74 Tage Zins) Laufzeit: 19,794 Jahre, bis 29.08.2044 Liberierung: 13.11.2024 Yield to Mat.: 1,11 Prozent Spread (MS): +43 BP ISIN prov.: CH1395330082 ISIN: CH1366517105 Rating: AA+ stabil (ZKB) Kotierung: SIX, ab 12.11.2024

Die Mittel dienen laut Angaben der TKB der Finanzierung des Aktivgeschäfts.