1. Tranche Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5427 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 2 Jahre 358 Tage, bis 22.01.2027 Liberierung: 24.01.2024 Yield to Mat.: 1,5427 Prozent Spread (MS): +43 BP Valor: CH1321481462 Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 23.01.2024 2. Tranche Betrag: 270 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,7150 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 24.01.2034 Liberierung: 24.01.2024 Yield to Mat.: 1,7150 Prozent Spread (MS): +43 BP Valor: CH1321481470 Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 23.01.2024

