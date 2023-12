Die doppelte Vorsorgelücke

Noch gravierender wird die unzureichende Altersabsicherung für Bevölkerungsgruppen, die keiner klassischen Erwerbsarbeit nachgehen: Eltern, die Familienarbeit leisten und für die Erziehung ihrer Kinder in Teilzeit wechseln, die ihre Erwerbsarbeit aussetzen, oder Menschen, die die Pflege von Angehörigen übernehmen oder innerhalb des Rollenmodells einer Lebenspartnerschaft auf ein eigenes Einkommen verzichten. Von vielen Statistiken zur Altersabsicherung werden Familienarbeitende gar nicht erfasst. Vor allem für Frauen, die immer noch die Hauptlast dieser unentgeltlichen Arbeit erbringen, tut sich hier eine doppelte Vorsorgelücke auf: Weniger Lebensarbeitszeit reduziert die Ansprüche in der Basisvorsorge in den Säulen 1 und 2. Gleichzeitig haben sie weniger Möglichkeiten, renditeorientierter vorzusorgen. Hinzu kommt, dass auch heute noch Frauen statistisch gesehen schlechter bezahlt werden als Männer in vergleichbaren Positionen. Für ihre Absicherung erweist sich die Kombination aus Gender-Pay-Gap und Gender-Pension-Gap als existenzielles Risiko.